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Війна з Росією: хроніка
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2024 рік стане роком зовсім іншої допомоги Україні, - Безсмертний

2 січня, 2024 вiвторок
22:52
Війна з Росією Роман Безсмертний

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011 рр.) дипломат Роман Безсмертний зазначив, що над питанням зовсім іншої допомоги наразі працюють у США, ЄС і НАТО

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Прогнози й пропозиції на 2024 рік і ситуація, яка виникла після двох масованих бомбардувань України, наклалися одне на одне. Треба розуміти, що 2024 рік - це рік зовсім іншої, якісної допомоги. І тема, яка стосується передачі Україні заморожених російських активів майже у 380 млрд доларів. Масована атака - це реакція Путіна на перелік пропозицій по допомозі Україні у 2024 році. Реакція на зміну тактики й стратегії ведення війни демократичним світом проти Росії. І чіткою визначеністю, що в цій війні Україна має перемогти й переможе. Ці однозначні речі й штовхнули Путіна на такі ультраагресивні дії на початку 2024 року", - наголосив Безсмертний.

За словами дипломата, наразі обговорюються питання, які стосуються нових підходів щодо допомоги Україні озброєнням, боєприпасами, технікою.

"Розв'язання питання щодо фізичного захисту військових, питання щодо нових установок систем ППО, ракетних комплексів дальністю понад 300 км. Над цим зараз працюють у НАТО, США і ЄС", - пояснив Безсмертний.

  • 28 грудня Володимир Зеленський заявив, що упродовж 2023 року США надали Україні допомогу на 24 млрд доларів. 27 грудня Штати оголосили про 34 пакет військової допомоги за поточний рік на суму 250 млн доларів.
  • У неділю, 31 грудня, президент США Джо Байден опублікував головні досягнення США за 2023 рік, серед яких є допомога Україні.
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