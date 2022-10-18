€22 млн за право будівництва метрополітену: НАБУ викрило екснардепа у спробі підкупу мера Дніпра

Про це повідомляє НАБУ.

За їх даними, це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.

У НАБУ зазначили, що у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому — топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

"Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. "Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку", - пишуть правоохоронці.

Особу затримали в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.

Цікаво, що екснардеп є також обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.

Додамо, що мова йде про 42-річного екснардепа Максима Микитася.

2 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.

22 жовтня Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО.

Згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.

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