€22 млн за право будівництва метрополітену: НАБУ викрило екснардепа у спробі підкупу мера Дніпра
Сьогодні, 18 жовтня, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра
Про це повідомляє НАБУ.
За їх даними, це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.
У НАБУ зазначили, що у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому — топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.
"Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. "Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку", - пишуть правоохоронці.
Особу затримали в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України.
Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.
Цікаво, що екснардеп є також обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.
Додамо, що мова йде про 42-річного екснардепа Максима Микитася.
- 2 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.
- 22 жовтня Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО.
- Згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.
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