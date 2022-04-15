23 липня, Саудівська Аравія: промоутер розповів, де і коли може відбутись другий бій Усика з Джошуа

Про це Едді Хірн повідомив YouTube-каналу Pro Boxing Fans.



"23 липня, Саудівська Аравія – це один із наших варіантів. Також у нас є опції на Близькому Сході, у Лондоні та Лас-Вегасі. Зараз ми працюємо над різними контрактами, спілкуємося з командою Усика, яка має вагоме слово з приводу місця проведення бою", - заявив промоутер.Я припускаю, що ми маємо зробити анонс протягом двох тижнів. Звичайно, домовленість про поєдинок вже є, він відбудеться на 100 відсотків", – розповів промоутер Едді Хірн.



Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.





8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.

12 квітня повідомлялось, що український боксер Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Великій Британії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb