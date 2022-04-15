23 липня, Саудівська Аравія: промоутер розповів, де і коли може відбутись другий бій Усика з Джошуа
Бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа може відбутися 23 липня в Саудівській Аравії
Про це Едді Хірн повідомив YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
"23 липня, Саудівська Аравія – це один із наших варіантів. Також у нас є опції на Близькому Сході, у Лондоні та Лас-Вегасі. Зараз ми працюємо над різними контрактами, спілкуємося з командою Усика, яка має вагоме слово з приводу місця проведення бою", - заявив промоутер.Я припускаю, що ми маємо зробити анонс протягом двох тижнів. Звичайно, домовленість про поєдинок вже є, він відбудеться на 100 відсотків", – розповів промоутер Едді Хірн.
Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
- 8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.
- 12 квітня повідомлялось, що український боксер Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Великій Британії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.83
Купівля 29.83Продаж 31.12
-
EUR
Купівля 32.31Продаж 33.84
- Актуальне
- Важливе