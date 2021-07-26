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Головна Коронавірус 25 липня в Україні вакцинували від COVID-19 майже 50 тис. людей

25 липня в Україні вакцинували від COVID-19 майже 50 тис. людей

26 липня, 2021 понедiлок
09:38

49 057 людей вакциновано проти COVID-19 за 25 липня

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.

Першу дозу отримали 39 150 людей, закінчили вакцинацію - 9 907 людей.

У неділю працювали: 165 бригад, 298 пунктів щеплення; 329 центрів вакцинації.

Всього щеплено 3 099 711 людей, з них отримали 1 дозу – 3 099 709 людей, повністю імунізовані – 1 712 791 особа. Загалом проведено 4 812 500 щеплень.

 

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МОЗ
Вакцинація
щеплення
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