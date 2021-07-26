25 липня в Україні вакцинували від COVID-19 майже 50 тис. людей
49 057 людей вакциновано проти COVID-19 за 25 липня
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 39 150 людей, закінчили вакцинацію - 9 907 людей.
У неділю працювали: 165 бригад, 298 пунктів щеплення; 329 центрів вакцинації.
Всього щеплено 3 099 711 людей, з них отримали 1 дозу – 3 099 709 людей, повністю імунізовані – 1 712 791 особа. Загалом проведено 4 812 500 щеплень.
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