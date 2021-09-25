25 вересня на фронті: російські окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Від початку доби російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

зазначається, що українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

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