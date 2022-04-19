250 тисяч вимушених переселенців отримали грошову допомогу, - Денис Шмигаль
Чверть мільйона українських переселенців отримали грошову допомогу, по 2 тис. грн на кожного дорослого та по 3 тис. грн на дитину або особу з інвалідністю
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Майже 1,5 млн людей офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Ми почали виплати для них із 8 квітня. По 2 тис. грн на кожного дорослого та по 3 тис. грн на дитину або особу з інвалідністю. Поступово будемо перераховувати гроші всім нашим вимушеним переселенцям", - написав Шмигаль.
- Відзначимо, що кабмін прийняв постанову про можливість внутрішнім переселенцям оформити допомогу від ООН та ЮНІСЕФ через портал "Дія"
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