26 квітня українська ППО знищила 7 повітряних цілей РФ: серед них 1 літак і 2 крилаті ракети
26 квітня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ уразили сім повітряних цілей російських військ
Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі. За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ ЗСУ уразили щонайменше сім повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.
Українська ППО знищила 1 літак, 1 вертоліт, 2 крилаті ракети та 3 БпЛА.
"Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!", - відзначили в ЗСУ.
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