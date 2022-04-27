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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 26 квітня українська ППО знищила 7 повітряних цілей РФ: серед них 1 літак і 2 крилаті ракети

26 квітня українська ППО знищила 7 повітряних цілей РФ: серед них 1 літак і 2 крилаті ракети

27 квітня, 2022 середа
00:37
війна з Росією ППО

26 квітня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ уразили сім повітряних цілей російських військ

Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі. За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ ЗСУ уразили щонайменше сім повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

Українська ППО знищила 1 літак, 1 вертоліт, 2 крилаті ракети та 3 БпЛА.

"Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!", - відзначили в ЗСУ.

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ППО
ЗСУ
російська агресія
війна
звіти
втрати Росії
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