26 липня 126 тис. українців зробили щеплення від коронавірусу

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 78 052 людини, завершили вакцинацію - 48 044 людини.



Протягом доби працювали: 710 бригад, 2 540 пунктів щеплення та 347 центрів вакцинації.



Від початку кампанії щеплено 3 177 763 людини, першу дозу отримали – 3 177 761 людина, повністю імунізовані – 1 760 835 осіб. Всього зробили 4 938 596 щеплень.



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