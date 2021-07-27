26 липня 126 тис. українців зробили щеплення від коронавірусу
26 липня в Україні зробили 126 096 щеплень проти коронавірусу
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 78 052 людини, завершили вакцинацію - 48 044 людини.
Протягом доби працювали: 710 бригад, 2 540 пунктів щеплення та 347 центрів вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 3 177 763 людини, першу дозу отримали – 3 177 761 людина, повністю імунізовані – 1 760 835 осіб. Всього зробили 4 938 596 щеплень.
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