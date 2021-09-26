26 вересня на фронті: український військовий підірвався на вибуховому пристрої
У неділю, 26 вересня, на Донбасі один український військовий загинув, ще один - отримав поранення
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.
В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
Наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.
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