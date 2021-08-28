27 серпня на фронті: 7 обстрілів неподалік від 6 селищ та сіл, росіянами вбито захисника України
Протягом минулої доби, 27 серпня, з боку російських окупантів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню на Донбасі
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні, інформує Еспресо.TV.
Ворожий вогонь вівся поблизу 6 населених пунтків:
Новомихайлівки - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї,
Південного - зі станкових протитанкових гранатометів,
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Новолуганського, Катеринівки - з ручних протитанкових гранатометів,
Новоалександрівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї,
Зайцевого - з ручних протитанкових гранатометів.
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"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", - зазначає пресслужба Операції Об'єднаних сил.
Як запевняє командування, "на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь".
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