27 серпня на фронті: 7 обстрілів неподалік від 6 селищ та сіл, росіянами вбито захисника України

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні, інформує Еспресо.TV.



Ворожий вогонь вівся поблизу 6 населених пунтків:



Новомихайлівки - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї,



Південного - зі станкових протитанкових гранатометів,



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Новолуганського, Катеринівки - з ручних протитанкових гранатометів,



Новоалександрівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї,



Зайцевого - з ручних протитанкових гранатометів.



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Лічені дні лишаються до “Кримської платформи”. І 30-річного ювілею відновлення незалежності, коли задуваючи свічки на іменинному торті з гербом — треба сказати найперше дякую нашим героям зі снайперськими гвинтівками на Сході

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", - зазначає пресслужба Операції Об'єднаних сил.

Як запевняє командування, "на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь".





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