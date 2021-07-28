28 країн підтвердили участь у "Кримській платформі", - Кулеба
Участь у першому саміті "Кримської платформи" підтвердили 28 держав
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.
"Вже 28 держав підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу", - сказав він.
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Кулеба додав, що Україна очікує участі ключових партнерів.
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"Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму", - заявив міністр.
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