28 країн підтвердили участь у "Кримській платформі", - Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

"Вже 28 держав підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу", - сказав він.



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Кулеба додав, що Україна очікує участі ключових партнерів.



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"Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму", - заявив міністр.