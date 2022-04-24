28 лютого я виїхав з України, як біженець. Моя 85-річна мама у Донецьку, - Бубка

Про це Бубка повідомив на прес-конференції, ролик поширив YouTube-канал alanews.



"На початку, коли це розпочалося, я був у Києві. Це трапилося о 5-й ранку. Мені важко було повірити, що це відбувається. Спочатку я зв’язався з президентом МОК Бахом. Я отримав відповідь о 6.30 ранку. Я одразу побачив реакцію: через дві години була дуже сильна заява. Миттєва швидка реакція і позиція щодо війну, про вторгнення в Україну. Я виїхав з України 28 лютого як біженець", - сказав 58-річний Сергій Бубка.



За словами Бубки, він добирався потягом до Львова, а пізніше автівкою до Ужгорода.



"Я їхав поїздом Київ - Львів. Уявіть, на три квадратні метри вагону, було 9 дітей на верхній полиці і 9 дорослих, багаж і все таке. Там у деяких людей не було їжі, я взяв трохи їжі з собою і ділився з ними: з дітьми та людьми, які були поруч. Ми їхали 12 годин. Після цього мені потрібно було ще їхати на машині в Ужгород, щоб перетнути кордон. Я відчув себе біженцем, я був готовий, знаєте, скинути все і просто зберегти документи для перетину кордону, бо ніколи не знаєш, що може статися за хвилину. Всю свою енергію я витратив на виконання роботи, щоб врятувати життя та врятувати український олімпійський рух. Дуже важко говорити, дуже важко говорити", - сказав президент НОК.



Мама Сергія Бубки перебуває у Донецьку.



"Все-таки те, що трапилося, схоже на дуже поганий сон. Те, що ми переживаємо, не передати словами. Особисто для мене, для моєї родини - це дуже важко. Моїй мамі 85, вона не може рухатися, вона не одна – про неї піклується мій старший брат. Він також не може поїхати, і ви повинні зрозуміти – вони в Донецьку. Це все, що я можу сказати", – розповів Бубка.





6 квітня міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що за Україну не виступатимуть натуралізовані російські спортсмени, які не засудили повномасштабну російську агресію.

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