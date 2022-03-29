29 березня захисники Донбасу відбили 4 атаки ворога та знищили 17 одиниць техніки, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські воїни продовжують боронити нашу землю
Про це повідомляє Штаб ООС.
"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 4 атаки ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, а також одну протитанкову гармату МТ-12 противника", - йдеться у повідомленні.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!
- Нагадаємо, у районі Ізюму ЗСУ збили російські винищувач-бомбардувальник та безпілотник.
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