29 березня захисники Донбасу відбили 4 атаки ворога та знищили 17 одиниць техніки, - штаб ООС

Про це повідомляє Штаб ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 4 атаки ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, а також одну протитанкову гармату МТ-12 противника", - йдеться у повідомленні.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Нагадаємо, у районі Ізюму ЗСУ збили російські винищувач-бомбардувальник та безпілотник.

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