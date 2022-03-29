У районі Ізюму ЗСУ збили російські безпілотник та винищувач-бомбардувальник
Протиповітряна оборона ЗСУ збила російські безпілотник та винищувач-бомбардувальник над Харківщиною
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
За попередніми даними, 29 березня протиповітряною обороною ЗСУ було збито один винищувач-бомбардувальник та один безпілотний літальний апарат над районом Ізюму, що на Харківщині.
"Немає для вас над Україною "льотної погоди", і не передбачається", - пише командування "Схід".
- Нагадаємо, що станом на 29 березня окупанти 46 разів обстріляли Харківську область та обласний центр
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