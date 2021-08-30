29% шкільних колективів завершили вакцинацію від коронавірусу, - Міносвіти

Про це в ефірі Громадського радіо сказав начальник ГУ загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти й науки Юрій Кононенко.

Примусової вакцинації для працівників шкіл немає.

"Ми починаємо роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотримання соціальної дистанції. Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тис. освітян - це 29%. І 23% - ще 145,5 тис. людей - провакциновані однією дозою», — розповідає Кононенко.

У МОН такі показники вважають успішними.



"Законодавство передбачає, що потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно. Нині усі заклади освіти у зеленій зоні", - сказав він.

В Івано-Франківську преміюють вчителів, які до кінця літа отримають хоча б одне щеплення від коронавірусу.