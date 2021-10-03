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Головна війна з Росією 3 жовтня на фронті: російські окупанти здійснили два обстріли

3 жовтня на фронті: російські окупанти здійснили два обстріли

3 жовтня, 2021 неділя
17:28
війна з Росією зона ООС

У неділю, 3 жовтня, на Донбасі російські окупаційні війська двічі порушили режими "тиші"

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил. 

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм. 

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

У штабі ООС зазначили, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
 

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Операція об'єднаних сил
обстріли
ООС
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