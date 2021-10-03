3 жовтня на фронті: російські окупанти здійснили два обстріли

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

У штабі ООС зазначили, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.



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