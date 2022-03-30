30 березня по трьох погоджених гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 1530 людей, - Верещук
Сьогодні, 30 березня, по трьох погоджених гуманітарних коридорах на власному транспорті дісталися Запоріжжя 1530 людей. З них 812 маріупольців та 718 мешканців міст Запорізької області
Про це повідомила міністр реінтеграції України Ірина Верещук.
"Попри домовленості окупанти продовжили практику блокування автобусів для евакуації та вантажівок з гуманітарною допомогою у м. Василівка. Ми вживатимемо всіх можливих заходів, щоб гуманітарні колони пропустили завтра зранку", - зазначила Верещук.
- Додамо, що сьогодні, 30 березня, верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді прибув в Україну, щоб знайти спосіб збільшення підтримку світу вимушеним переселенцям
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