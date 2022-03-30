Збільшити допомогу Україні: верховний комісар ООН у справах біженців прибув до Львова
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді прибув в Україну, щоб знайти спосіб збільшення підтримку світу вимушеним переселенцям
Про це повідомив Філіппо Гранді у Twitter.
"Через п’ять тижнів після початку російської атак, зараз є 4 мільйони біженців з України. Я щойно приїхав в Україну. У Львові я буду обговорювати з владою, ООН та іншими партнерами шляхи збільшення нашої підтримки людей, які постраждали та переміщені внаслідок цієї безглуздої війни", - написав верховний комісар ООН у справах біженців.
- Нагадаємо, міністри внутрішніх справ ЄС розробили план із 10 пунктів щодо допомоги вимушено переселеним людям з України. У Польщі заявили, що готові приймати стільки українських біженців, скільки буде потрібно.
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