Збільшити допомогу Україні: верховний комісар ООН у справах біженців прибув до Львова

Про це повідомив Філіппо Гранді у Twitter.

"Через п’ять тижнів після початку російської атак, зараз є 4 мільйони біженців з України. Я щойно приїхав в Україну. У Львові я буду обговорювати з владою, ООН та іншими партнерами шляхи збільшення нашої підтримки людей, які постраждали та переміщені внаслідок цієї безглуздої війни", - написав верховний комісар ООН у справах біженців.

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ ЄС розробили план із 10 пунктів щодо допомоги вимушено переселеним людям з України. У Польщі заявили, що готові приймати стільки українських біженців, скільки буде потрібно.

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