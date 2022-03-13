30-річний киянин з паспортом дружини вдавав із себе жінку, щоб виїхати з України

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, Еспресо.TV.



Курйозний випадок трапився у ввечері суботи, 12 березня.

Чоловік пред’явив прикордонникам паспорт дружини й документи на дитину, але прикордонники помітили, що обличчя чоловіка відрізняється від фото на паспорті.





Фото: ДПСУ

"Видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" житель столиці. Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини. Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе", - розповіли прикордонники.



Таким чином українець намагався уникнути мобілізації до війська. Про цей випадок прикордонники вже повідомили у поліцію.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники відмовили у виїзді з України 53-річному чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність.