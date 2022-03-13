30-річний киянин з паспортом дружини вдавав із себе жінку, щоб виїхати з України
У пункті пропуску "Порубне" прикордонники затримали 30-річного киянина, який передягнувся в жінку і разом з дитиною намагався виїхати до Румунії
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, Еспресо.TV.
Курйозний випадок трапився у ввечері суботи, 12 березня.
Чоловік пред’явив прикордонникам паспорт дружини й документи на дитину, але прикордонники помітили, що обличчя чоловіка відрізняється від фото на паспорті.
Фото: ДПСУ
"Видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" житель столиці. Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини. Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе", - розповіли прикордонники.
Таким чином українець намагався уникнути мобілізації до війська. Про цей випадок прикордонники вже повідомили у поліцію.
- Нагадаємо, у пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники відмовили у виїзді з України 53-річному чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність.
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