31 рік Незалежності: відкладена війна. Онлайн-проєкт "Власні назви"
24 серпня о 19:00 відбудеться десятий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане Мирослав Маринович, філософ, релігієзнавець, публіцист, проректор УКУ
Тема програми: "31 рік Незалежності: відкладена війна"
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Чи можливо було уникнути кривавої антиколоніальної війни з імперією?
- Що допомогло українцям встояти?
- Чи подолають українці травми ідентичності і якими будуть після війни?
- Як нерозкаяне, непокаране зло породило колективного Путіна і що означатиме наша перемога?
- Яке майбутнє міжнародних інституцій, ООН з її Радою Безпеки, ОБСЄ, Червоного Хреста, Amnesty International?
- Як російсько-українська війна змінить нас і світ?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Мирослав Маринович – колишній політвʼязень радянського режиму (1977—1987), філософ, релігієзнавець, публіцист, проректор УКУ, почесний президент Українського ПЕН.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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