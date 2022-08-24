Тема програми: "31 рік Незалежності: відкладена війна"

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Чи можливо було уникнути кривавої антиколоніальної війни з імперією?

Що допомогло українцям встояти?

Чи подолають українці травми ідентичності і якими будуть після війни?

Як нерозкаяне, непокаране зло породило колективного Путіна і що означатиме наша перемога?

Яке майбутнє міжнародних інституцій, ООН з її Радою Безпеки, ОБСЄ, Червоного Хреста, Amnesty International?

Як російсько-українська війна змінить нас і світ?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Мирослав Маринович – колишній політвʼязень радянського режиму (1977—1987), філософ, релігієзнавець, публіцист, проректор УКУ, почесний президент Українського ПЕН.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).