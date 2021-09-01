31 серпня 100 тис. українців завершили вакцинацію від коронавірусу

Про це свідчать дані МОЗ.



Першу дозу отримали 54 355 людей, завершили вакцинацію - 102 694 людини.



31 серпня працювали: 981 мобільна бригада, 2 962 пункти; 327 центрів вакцинації.



Від початку кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані – 3 825 401 людина. Всього зробили 9 239 171 щеплення



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