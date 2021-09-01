31 серпня 100 тис. українців завершили вакцинацію від коронавірусу
За минулу добу 157 049 людей зробили щеплення проти COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ.
Першу дозу отримали 54 355 людей, завершили вакцинацію - 102 694 людини.
31 серпня працювали: 981 мобільна бригада, 2 962 пункти; 327 центрів вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані – 3 825 401 людина. Всього зробили 9 239 171 щеплення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.55Продаж 31.94
- Актуальне
- Важливе