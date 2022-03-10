"40 тис. грн - ціна тва**ки в базарний день": у Харкові затримали навідника окупантів
Правоохоронці затримали навідника російських окупантів у Харкові
Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
Вона зазначила, що з навідником телефоном зв'язався невідомий, який представився громадянином Росії. Він запропонував йому винагороду в розмірі 40 тис. грн за координати хлібзаводу "Салтівський" і військового об'єкта ФЕД.
"Ско**на з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тис. грн. 1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об‘єктів. От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага - 40 тис. грн … ціна тва**ки в базарний день. Ця недолюдина затримана нашими органами. Відповість за все", - зазначила Венедіктова.
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