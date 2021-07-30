40% українців мають антитіла до коронавірусу, - МОЗ

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром громадського здоров'я Мінохоронздоров'я.

"За станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS - CoV - 2. За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на усе населення України, то він, ймовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7%”, - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ відмітили, що кількість українців, що мають антитіла, може бути ще більша. У вересні дослідники планують представити повніший звіт, в якому врахують додаткові чинники.

Збір даних для дослідження тривав з 7 червня по 9 липня 2021 року. У усіх регіонах України працювали 54 мобільних бригади, які проводили забір крові і опитували українців про їх досвід захворювання COVID - 19. Всього відібрали зразки крові 6 тис. 398 здорових дорослих людей, вибраних випадковим чином.