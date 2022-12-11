€400 млн для Укренерго: компанія зможе відновити пошкоджену мережеву інфраструктуру

Про це поінформували в НЕК "Укренерго".

"Вже незабаром "Укренерго" зможе придбати частину критично необхідного обладнання для відновлення мережевої інфраструктури, пошкодженої росіянами", - мовиться в повідомленні.

Зазначається, що уряд України надав державні гарантії для проєктів НЕК "Укренерго" з відновлення роботи енергетичних об'єктів.

Так, компанія отримає кредит від ЄБРР у розмірі €300 млн і грант від уряду Нідерландів, кошти спрямують на закупівлю обладнання та підтримку фінансової стабільності "Укренерго".

Також позику надасть німецький банк KfW, €32,5 млн витратять на реконструкцію восьми підстанцій на Півдні та Заході України. А підтримку Європейського інвестиційного банку в розмірі €37,55 млн використають для відновлення магістральної підстанції в центральному регіоні.

Нагадаємо, 9 грудня повідомлялося, що Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури. Тоді ж інформували, що Естонія відправила ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням для України. Міненерго також звітувало, що Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

10 грудня пресслужба Ради ЄС звітувала, що установа досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb