€400 млн для Укренерго: компанія зможе відновити пошкоджену мережеву інфраструктуру
Укренерго залучить €400 млн для реконструкції підстанцій та закупівлі нового обладнання, щоб відновити пошкоджену росіянами мережеву інфраструктуру
Про це поінформували в НЕК "Укренерго".
"Вже незабаром "Укренерго" зможе придбати частину критично необхідного обладнання для відновлення мережевої інфраструктури, пошкодженої росіянами", - мовиться в повідомленні.
Зазначається, що уряд України надав державні гарантії для проєктів НЕК "Укренерго" з відновлення роботи енергетичних об'єктів.
Так, компанія отримає кредит від ЄБРР у розмірі €300 млн і грант від уряду Нідерландів, кошти спрямують на закупівлю обладнання та підтримку фінансової стабільності "Укренерго".
Також позику надасть німецький банк KfW, €32,5 млн витратять на реконструкцію восьми підстанцій на Півдні та Заході України. А підтримку Європейського інвестиційного банку в розмірі €37,55 млн використають для відновлення магістральної підстанції в центральному регіоні.
- Нагадаємо, 9 грудня повідомлялося, що Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури. Тоді ж інформували, що Естонія відправила ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням для України. Міненерго також звітувало, що Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.
- 10 грудня пресслужба Ради ЄС звітувала, що установа досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.
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