44% німців підтримують збільшення військової допомоги Україні, а 18% кажуть, що її треба зменшити

Такі результати опитування, проведеного медіакомпанією ZDF, передає Deutsche Welle.

На припинення війни цього року очікують лише 19 відсотків респондентів. Натомість понад 76% вважають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще й наступного року.

Крім того 44% німців виступають за розширення військової допомоги Україні для протидії російської агресії. Близько третини (32%) задоволені сьогоднішніми масштабами підтримки, а 18% опитаних вважають, що військову допомогу Україні слід скоротити. Такої думки, зазначає Deutsche Welle, дотримуються здебільшого прихильники право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини" та Лівої партії.