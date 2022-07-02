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Війна з Росією: хроніка
Головна Світ 44% німців підтримують збільшення військової допомоги Україні, а 18% кажуть, що її треба зменшити

44% німців підтримують збільшення військової допомоги Україні, а 18% кажуть, що її треба зменшити

2 липня, 2022 субота
00:43
Світ Німеччина

Більшість німців не вірить у швидкий кінець війни в Україні. Понад 3/4 респондентів, опитаних у ФРН, вважають, що військові дії триватимуть і наступного року

Такі результати опитування, проведеного медіакомпанією ZDF, передає Deutsche Welle.
На припинення війни цього року очікують лише 19 відсотків респондентів. Натомість понад 76% вважають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще й наступного року. 

Крім того 44% німців виступають за розширення військової допомоги Україні для протидії російської агресії. Близько третини (32%) задоволені сьогоднішніми масштабами підтримки, а 18% опитаних вважають, що військову допомогу Україні слід скоротити. Такої думки, зазначає Deutsche Welle, дотримуються здебільшого прихильники право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини" та Лівої партії. 

  • Нагадаємо, 29 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни НАТО продовжуватимуть постачати зброю Україні доти, доки це буде необхідно.
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Німеччина
війна з Росією
допомога Україні
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