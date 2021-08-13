4,5 млн українців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 110 545 людей, завершили вакцинацію - 52 765 людей.



12 серпня працювали: 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення; 329 центрів вакцинації.



Від початку кампанії щеплено 4 538 443 людини, повністю імунізовані – 2 633 317 людей. Всього зроблено 7 171 758 щеплень.

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