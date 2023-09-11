46 установок "Іскандер" - це не так і багато, питання у тому, скільки ракет зможе окупант забезпечити для цих установок, - Ігнат
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат запевнив, що та кількість установок "Іскандер", які Росія розгорнула вздовж кордону, не є критичною. Головне питання у тому, скільки ракет зможе окупант забезпечити для цих установок
Про це в етері каналу "Рада" в рамках телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Юрій Ігнат впевнений, що та кількість установок "Іскандер", які Росія розгорнула вздовж кордону, не є критичною, оскільки наше ППО є потужним та постійно зміцнюється
"Я б не сказав, що їх так вже й багато. Це звичайно неприємні цифри для нас, але угруповання з 700 літаків та вертольотів також грізно звучить", - заявив речник командування Повітряних сил.
Зокрема, за словами Юрія Ігната, українська лінія фронту, яка простягається від білоруського кордону аж до південних районів, доволі таки велика.Тому аналізувати загрозу від таких установок, які має Росія, треба з урахуванням протяжності кордну.
"Питання у тому, скільки ракет зможе окупант забезпечити для цих установок", - зазначив Ігнат. "Ті підрахунки, які провело Головне управління розвідки, говорять про те, що вони не зможуть забезпечити достатньою кількістю ракет ці установки".
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Заступник начальника Головного управління розвідки МОУ України Вадим Скібіцький на зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" заявив, що станом на 10 вересня 2023 року Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону.
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