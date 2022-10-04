47% словаків хочуть перемоги України у війні, лише 19% – Росії: опитування
Більшість громадян Словаччини бажають перемоги Україні в повномасштабному протистоянні з Росією, тоді як третині байдуже на те, як закінчиться війна
Про це свідчить дослідження словацького аналітичного центру GLOBSEC, здійснене спільно із центром опитування громадської думки Focus.
Повідомляється, що 47% опитаних словаків бажають Україні перемоги у війні. Лише близько п'ятої частини респондентів (19%) бажають перемоги Росії, ще близько третина казала, що їм усе одно, вони не мали думки або не хотіли відповідати.
Більш байдуже ставлення до війни України та Росії виявляла молодь: 33% опитаних у віці 18-34 роки, 23% опитаних у віці 35-54 роки та 19% опитаних віком від 55 років, обирали варіант відповіді "мені байдуже".
Найбільше перемоги Росії у війні з Україною хочуть виборці праворадикальної партії "Республіка" (55%) та популістської SMER-SD колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (36%). Більшість виборців інших партій схилялася до перемоги України.
Коли в опитування додавали варіант про "домовленість сторін, які воюють", його обирала переважна більшість (60%) словаків. Але навіть у цьому випадку вдвічі більше респондентів віддавали перевагу перемозі України (27%), ніж Росії (10%).
- 13 вересня стало відомо, що Словаччина та ще 8 країн припинила оформлювати туристичні візи громадянам Росії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.95
-
EUR
Купівля 38.7Продаж 39.96
- Актуальне
- Важливе