Про це свідчить дослідження словацького аналітичного центру GLOBSEC, здійснене спільно із центром опитування громадської думки Focus.

Повідомляється, що 47% опитаних словаків бажають Україні перемоги у війні. Лише близько п'ятої частини респондентів (19%) бажають перемоги Росії, ще близько третина казала, що їм усе одно, вони не мали думки або не хотіли відповідати.

Більш байдуже ставлення до війни України та Росії виявляла молодь: 33% опитаних у віці 18-34 роки, 23% опитаних у віці 35-54 роки та 19% опитаних віком від 55 років, обирали варіант відповіді "мені байдуже".

Найбільше перемоги Росії у війні з Україною хочуть виборці праворадикальної партії "Республіка" (55%) та популістської SMER-SD колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (36%). Більшість виборців інших партій схилялася до перемоги України.

Коли в опитування додавали варіант про "домовленість сторін, які воюють", його обирала переважна більшість (60%) словаків. Але навіть у цьому випадку вдвічі більше респондентів віддавали перевагу перемозі України (27%), ніж Росії (10%).

13 вересня стало відомо, що Словаччина та ще 8 країн припинила оформлювати туристичні візи громадянам Росії.