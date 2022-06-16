49 контейнерів уже в Баку: Китай налагоджує торговий шлях у Європу в обхід Росії

Про це повідомляє APA-Economics.

Вантаж прибув до Азербайджану із Ченду, одного з головних промислових центрів Китаю, через Казахстан.

"Товар привезли до Баку з порту Актау в Казахстані судном Beket Ata. Тут контейнери оперативно розвантажили та завантажили їх на платформи. Далі вони на платформі вирушать у грузинський порт Батумі, звідти – до румунського порту Констанца. З Румунії вантаж потягом вирушить до різних міст Європи", – повідомив секретар Бакинського міжнародного морського торгового порту Ельмар Хабіблі.