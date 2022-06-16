49 контейнерів уже в Баку: Китай налагоджує торговий шлях у Європу в обхід Росії
Китай налагоджує торговий шлях у Європу, який не йтиме через територію Російської Федерації. Перша партія – 49 контейнерів із китайськими товарами вже прибула до Баку
Про це повідомляє APA-Economics.
Вантаж прибув до Азербайджану із Ченду, одного з головних промислових центрів Китаю, через Казахстан.
"Товар привезли до Баку з порту Актау в Казахстані судном Beket Ata. Тут контейнери оперативно розвантажили та завантажили їх на платформи. Далі вони на платформі вирушать у грузинський порт Батумі, звідти – до румунського порту Констанца. З Румунії вантаж потягом вирушить до різних міст Європи", – повідомив секретар Бакинського міжнародного морського торгового порту Ельмар Хабіблі.
- Нагадаємо, 12 червня міністр оборони Китаю заявив, що його країна "ніколи не надавала жодної матеріальної підтримки Росії" під час війни проти України й не планує цього робити.
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