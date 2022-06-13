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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Перемовини НАТО та Росії можуть сприяти найшвидшому припиненню війни в Україні, - міністр оборони Китаю

Перемовини НАТО та Росії можуть сприяти найшвидшому припиненню війни в Україні, - міністр оборони Китаю

13 червня, 2022 понедiлок
08:57
війна з Росією Wei Fenghe

США і НАТО повинні провести переговори з Росією, аби завершити війну в Україні

Про це заявив міністр оборони Китаю генерал Вей Фенхе, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що перемовини США та НАТО із Росією можуть "створити умови для якнайшвидшого припинення вогню". Крім того, Фенхе запевнив, що Китай не має ніяких пактів із РФ.

"Це партнерство, а не союз. Відносини з Росією й далі розвиватимуться, та ми не надавали їм ніякої військової чи матеріальної підтримки під час війни проти України".

За словами міністра, Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.

  • 3 червня американські ЗМІ писали, що Сі Цзиньпін доручив своїм радникам знайти способи фінансової допомоги Росії, але без порушення санкцій.
  • 7 червня Washington Post повідомив, що Китай таємно будує військово-морську базу в Камбоджі
  • 12 червня Вей Фенхе підтвердив, що Пекін готовий розпочати війну через спроби проголосити незалежність Тайваню.

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