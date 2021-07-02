5 липня до України мають прибути перші 500 тис. доз вакцини з другого контракту з Sinovac

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Перше постачання за цим контрактом очікується 5 липня.

У компанії повідомили, що 29 червня "Лекхім" здійснив останню поставку вакцини CoronaVac в рамках контракту з ДП "Медичні закупівлі України".

"Лекхім" поставив в Україну 1,9 млн доз вакцини CoronaVac у рамках контракту з Медзакупівлями.

Другий контракт передбачає постачання 5,32 млн доз цієї вакцини.