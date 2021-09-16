5 млн українців завершили вакцинацію від коронавірусу
15 вересня 118 786 українців отримали щеплення від COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ.
Першу дозу отримали 68 806 людей, завершили вакцинацію - 49 980 людей.
15 вересня працювали: 899 мобільних бригад, 2 919 пунктів щеплення, 321 центр вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 6 097 685 людей, з них отримали одну дозу – 6 097 683 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 009 066 людей. Всього зробили 11 106 749 щеплень.
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