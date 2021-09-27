5 регіонів України мають показники "помаранчевої" зони карантину, - МОЗ
П'ять областей другий день поспіль демонструють показники "помаранчевої" зони карантину
Про це свідчать дані МОЗ.
Показники "помаранчевої" зони мають Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська області.
В усіх цих областях перевищено показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.
У вище вказаних регіонах, окрім Кіровоградщині, спостерігається перевищення рівня захворюваності..
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- Вінниця
- Дніпро
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