5 регіонів України мають показники "помаранчевої" зони карантину, - МОЗ

Про це свідчать дані МОЗ.

Показники "помаранчевої" зони мають Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська області.

В усіх цих областях перевищено показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.

У вище вказаних регіонах, окрім Кіровоградщині, спостерігається перевищення рівня захворюваності..





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