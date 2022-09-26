Втрати РФ у війні за добу: 500 військових, 4 гелікоптери, літак та система ППО
У період із 24 лютого по 26 вересня ворог втратив 57200 солдатів, 2290 танків та майже 4857 бойових машин
Про це повідомляє Генштаб. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали:
- особового складу 57200 (+500) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2290 (+15) од.
- бойових броньованих машин 4857 (+25) од.
- артилерійських систем – 1369 (+1) од.
- РСЗВ – 330 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 172 (+1) од.
- літаків – 260 (+1)
- гелікоптерів – 224 (+4)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4) од.
- крилаті ракети ‒ 241 (+0) од.
- кораблі /катери ‒ 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од.
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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