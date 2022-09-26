Про це повідомляє Генштаб. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали:

особового складу 57200 (+500) осіб ліквідовано

танків ‒ 2290 (+15) од.

бойових броньованих машин 4857 (+25) од.

артилерійських систем – 1369 (+1) од.

РСЗВ – 330 (+2) од.

засоби ППО ‒ 172 (+1) од.

літаків – 260 (+1)

гелікоптерів – 224 (+4)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4) од.

крилаті ракети ‒ 241 (+0) од.

кораблі /катери ‒ 15 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од.

спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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