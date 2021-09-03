6-7 млн євро мало що означають для "Динамо", - Луческу про трансфер 22-річного бразильця

Про це повідомляє fanatik.ro.



За словами Луческу, для "Динамо" сума в 6-7 млн євро - мало, що означає.



"Команда потребує такого гравця, який може самостійно обіграти 1-2 опонента. Як він буде адаптуватися - невідомо, але гравець добре себе проявив на Кубку Лібертадорес. Ми заробили близько 80 млн євро за потрапляння в Лігу чемпіонів, тому 6-7 млн за трансфер для нас мало що значать. "Шахтар" витратив на трансфери близько 45 млн євро", - сказав головний тренер "Динамо" Луческу.



Вітіньйо підписав з "Динамо" контракт на 5 років. Кияни заплатили бразильському "Атлетико Паранаенсе" 6 млн євро. Вінгер виступатиме в Україні під 22-м номером.



Вітіньйо є вихованцем "Атлетико Паранаенсе", за який і виступав останні чотири сезони. У поточному сезоні бразилець зіграв 27 матчів, забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює футболіста у 3,5 млн євро.

31 серпня бразильський нападник Вітіньйо став гравцем київського "Динамо".