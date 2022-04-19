64% українців вважає, що ми ніколи не зможемо відновити відносини з Росією, — соціологиня

Про це вона сказала в етері Espreso TV.



Соціологиня додала, що пів року тому з твердженням, що ми з росіянами не один народ, погоджувався 41% населення України, зараз цей показник сягнув 91%.



"Зросло наше неприйняття росіян. Ще пів року тому близько 40% українців казали, що ми ніколи не зможемо відновити відносини з Росією, то тепер це 64%. А близько п’ятої частини опитаних кажуть, що це може відбутись не раніше, ніж через 20-30 років", – наголосила соціологиня.



Також Зайцева-Чіпак зазначила, що тектонічні зрушення відбулись в громадській свідомості після початку війни: "Ми стали більш патріотичними, згуртованими, почали більше пишатись своєю державою. За даними соціологічної групи "Рейтинг" гордість за свою державу в серпні 2021 року відчували лише 34% українців, а ось вже у квітні 2022 року – уже 80%. Тим, що я є громадянином України, буквально пів року тому пишалось 75% населення, а сьогодні цей показник досяг 98%".



Також соціологиня зауважила, що зросла згуртованість навколо влади та соціальна активність: "Близько 80% українців зазначають, що так чи інакше допомагають своїй державі", – додала Зайцева-ЧІпак.







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