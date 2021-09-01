7 млн людей помирають щороку від забруднення повітря, - ООН
В Організації Об'єднаних Націй заявили, що щороку забруднення повітря забирає сім мільйонів життів
Про це повідомляє ООН в Твіттер.
В організації підрахували, що ця кількість більша, ніж від війни, куріння і туберкульозу.
"Де б ви не жили, забруднення повітря скорочує ваші дні. У США приблизно на 4 місяці. У РФ приблизно на 9 місяців. В Індії на 1,5 року", - додали в ООН.
Головною причиною такої трагедії називають спалювання викопного палива в світі.
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