7 млн людей помирають щороку від забруднення повітря, - ООН

Про це повідомляє ООН в Твіттер.



В організації підрахували, що ця кількість більша, ніж від війни, куріння і туберкульозу.

"Де б ви не жили, забруднення повітря скорочує ваші дні. У США приблизно на 4 місяці. У РФ приблизно на 9 місяців. В Індії на 1,5 року", - додали в ООН.



Головною причиною такої трагедії називають спалювання викопного палива в світі.