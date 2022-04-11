70% Ірпеня вже прибрано, в окремих районах є світло, але повертатися ще зарано, - мер міста

Посадовець поділився інформацією в етері Еспресо.TV.



"За три доби комендантської години в Ірпені дуже потужно попрацювали ДБР, Офіс Генпрокурора, СБУ та поліція, які збирали інформацію про злочини Російської Федерації проти наших мирних мешканців. За ці дні вдалося прибрати місто, адже ніхто не заважав - 70% Ірпеня вже прибрано. Розібрано завали на вулицях, прибрано парки й тротуарні зони. Ми працюємо 24/7 - в режимі водоканалу тягнемо трубу, уже є 1,5 км, може сьогодні буде прокладено 2 км трубопроводу. По всім іншим станціям, які обслуговує Ірпінь водоканал, - Буча, Ворзель, Гостомель - ми готуємося до кінця тижня вже відновити постачання води", - зазначив Маркушин.



Мер додав, що працює ДТЕК на відновлення електропостачання в Ірпені й уже в окремих районах міста, де лікарня зокрема, вже є світло. Посадовець розраховує, що наступного тижня критичну інфраструктуру Ірпеня вже під'єднають до електромережі.



"Сьогодні закінчилася комендантська година і в Ірпінь не те, що поїхали люди, а до Києва був 5-кілометровий затор. Люди їдуть, хочуть повернутися додому. Друзі, я вас розумію, але на сьогодні, на жаль, ви будете заважати працювати комунальникам та людям, які фільмують злочини росіян. В Ірпені поки немає води, світла й газу. І їхати сюди, подивитися, це ж не екскурсія в зоопарку, теж не можна", - зауважив Олександр Маркушин.

Нагадаємо, від сьогодні, 11 квітня, відкрили для проїзду насипний міст у Романівці. Він розвантажить потоки машин, які ідуть на Ірпінь і сусідні міста.