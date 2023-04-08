71 китайський літак наблизився до повітряного простору Тайваню
71 китайський військовий літак, зокрема винищувачі і бомбардувальники, перетнув умовну медіанну лінію Тайванської протоки
Про це пише Reuters.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що в суботу фахівці зафіксували 71 китайський літак, в тому числі винищувачі і бомбардувальники, які перетнули медіанну лінію протоки, що зазвичай служить неофіційним бар'єром між двома сторонами, а також дев'ять китайських кораблів.
"Військові відреагують на це спокійно, раціонально і серйозно, і будуть стояти на сторожі і здійснювати моніторинг відповідно до принципів "без ескалації і суперечок", щоб захистити національний суверенітет і національну безпеку", - ствердили в міноборони.
- Нагадаємо, Китай назвав провокацією та "порушенням суверенітету" на той момент заплановану зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.
- Нещодавно у МЗС Китаю заявили, що питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати.
- 8 квітня повідомлялося, що Пентагон просить дозвіл у конгресу США на виділення щорічної військової допомоги Тайваню у розмірі $3 млрд за зразком України.
- Згодом Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе