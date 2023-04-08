71 китайський літак наблизився до повітряного простору Тайваню

Про це пише Reuters.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що в суботу фахівці зафіксували 71 китайський літак, в тому числі винищувачі і бомбардувальники, які перетнули медіанну лінію протоки, що зазвичай служить неофіційним бар'єром між двома сторонами, а також дев'ять китайських кораблів.

"Військові відреагують на це спокійно, раціонально і серйозно, і будуть стояти на сторожі і здійснювати моніторинг відповідно до принципів "без ескалації і суперечок", щоб захистити національний суверенітет і національну безпеку", - ствердили в міноборони.