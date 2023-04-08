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71 китайський літак наблизився до повітряного простору Тайваню

8 квітня, 2023 субота
15:17
Світ Китай - Тайвань. Повітряні провокації

71 китайський військовий літак, зокрема винищувачі і бомбардувальники, перетнув умовну медіанну лінію Тайванської протоки

Про це пише Reuters.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що в суботу фахівці зафіксували 71 китайський літак, в тому числі винищувачі і бомбардувальники, які перетнули медіанну лінію протоки, що зазвичай служить неофіційним бар'єром між двома сторонами, а також дев'ять китайських кораблів.

"Військові відреагують на це спокійно, раціонально і серйозно, і будуть стояти на сторожі і здійснювати моніторинг відповідно до принципів "без ескалації і суперечок", щоб захистити національний суверенітет і національну безпеку", - ствердили в міноборони.

  • Нагадаємо, Китай назвав провокацією та "порушенням суверенітету" на той момент заплановану зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.
  • Нещодавно у МЗС Китаю заявили, що питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати.
  • 8 квітня повідомлялося, що Пентагон просить дозвіл у конгресу США на виділення щорічної військової допомоги Тайваню у розмірі  $3 млрд за зразком України.
  • Згодом Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників
Китай
Тайвань
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