745 російським літакам із 1367 скасували сертифікацію для польотів світом, для решти небо закрите в більшості країн, - Подоляк

Про це написав радник Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.



За даними консалтингової компанії IBA, бермудська реєстрація була у 745 російських літаків із загального парку цивільної авіації – 1367. Тепер росіяни взагалі не можуть літати на 745 літаках за кордон.



Подоляк додає, що для решти літаків закрито повітряний простір над більшістю країн. Крім того, літаки, що залишилися з сертифікатами, - це, в основному, лізингові об'єкти. Майже всі вони зараз не вилітають за межі Росії за двома причинами:

Існує загроза, що і інші юрисдикції анулюють сертифікати льотної придатності.

Є директива Євросоюзу розірвати лізингові договори із російськими операторами протягом 3-6 місяців.

Нагадаємо, у Росавіації заявили, що зараз літаки РФ можуть літати, не боячись арешту, лише у Венесуелу, Аргентину та на Кубу.

Михайло Подоляк зазначає, що росіяни вже оголосили, що не робитимуть лізингові платежі, а націоналізуватимуть літаки. Тому слід чекати на масштабний конфлікт із жорсткими позовами. При цьому націоналізовані (по суті крадені) літаки продовжать літати тільки всередині Росії.Радник Офісу президента наголошує, що обидва виробники силових агрегатів для боїнга та аербасу - Rolls Royce і GE - мають у своєму розпорядженні системи контролю роботи двигуна онлайн, що теоретично дозволяє їм дистанційно заблокувати двигун або оголосити, що вони не здійснюють контроль та обслуговування двигунів і що це відповідальність тільки авіакомпанії. Пілоти в цьому випадку, ймовірно, відмовлятимуться летіти.