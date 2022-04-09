8 квітня завдяки гуманітарним коридорам евакуйовано 6 665 людей, - Ірина Верещук

Про це вона написала в Telegram.

"За сьогодні евакуйовано 6 665 людей. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей. Із них: 1614 – маріупольці; 3544 – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь Енергодар, Оріхів, Гуляйполе). У Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вилучені 8 автобусів для евакуації. Ведемо перемовини, щоб ці автобуси повернули, і, відповідно до домовленостей, можна було провести евакуацію місцевих жителів", - написала Веерщук.

Також вона повідомила, що колона автобусів, які зранку були відправлені із Запоріжжя до Бердянська, продовжує шлях по маршруту.

"З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 507 людей", - додала Верещук.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу

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