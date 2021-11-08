8 листопада на фронті: окупанти двічі обстріляли українські позиції
У понеділок, 8 листопада, станом на 17:00 з боку російських окупаційних військ зафіксовано два обстріли, один з яких - із використанням забороненого Мінськими угодами озброєння
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Окупанти відкривали вогонь поблизу Водяного із мінометів і великокаліберних кулеметів.
В районі Павлополя окупанти здійснили обстріл із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед українських захисників немає.
Військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Нагадаємо, 7 листопада окупанти обстріляли населений пункт Світличне із забороненої Мінськими угодами артилерією калібру 122 мм. Обстріли пошкодили будівлю й техніку водоканалу, зруйнували приміщення та знищили устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії у Світличному.
- Також вдруге обстріляли селище Болотене у Луганській області, зруйнувано житловий будинок і господарську споруду, пошкоджено лінію електропередач
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.97Продаж 30.38
- Актуальне
- Важливе