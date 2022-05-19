8 тисяч біженців з України знайшли роботу у Словаччині, - міністр праці

Інформує Správy RTVS.

За даними видання, тисяча з них вже припинила працювати та, ймовірно, повернулася в Україну. 7 тис. працюють там досі.

Міністр додав, що українці не впливають на наявність роботи в Словаччині. Дані міністерства про безробіття свідчать, що його рівень продовжує знижуватися.

"Ми впали нижче рівня квітня 2020 року за рівнем безробіття, тому вже виходимо майже на допандемічний рівень, чому ми дуже задоволені", – сказав Крайняк.

Видання зазначає, що рівень безробіття у Словаччині в квітні цього року становив 6,54 відсотка, що на 1,46 процентного пункту менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Міністерство праці та соціальних справ повідомило, що понад 50 тисяч біженців з України вже почали працювати в Чехії.

Станом на 22 квітня понад 66 тисяч українських біженців отримали тимчасовий захист у Словаччині.

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