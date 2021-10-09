8 жовтня на фронті: 10 обстрілів неподалік від 8 селищ та сіл, росіянами важко поранено українського воїна
Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, з них 3 рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні, передає Еспресо.TV.
Окупанти вели вогонь по українським позиціям поблизу 8 населених пунктів:
Золотого-4 - використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю,
Троїцького - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
Майорська - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів,
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Красногорівки - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів,
Кримського - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм,
Причепилівки - тут ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети,
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Лопаскиного - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї,
Широкиного - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - важкий.
"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - запевняє командування Операції Об'єднаних сил.
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