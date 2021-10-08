8 жовтня окупанти важко поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.