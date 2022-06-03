Про це у твітері написав очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"100 днів вторгнення Росії в Україну. 100 днів, коли ЄС рішуче підтримує Україну

100 днів спричинили тисячі смертей і 6,8 мільйона біженців

100 днів безглуздого руйнування із збитками на мільярди

100 днів заблокованих портів і розбомбованих полів, заблоковано 22 млн т зерна

100 днів допомоги ЄС на суму 9 млрд євро, включаючи 2 млрд євро для ЗСУ

100 днів із 6 пакетами санкцій, 1 158 осіб/98 юросіб внесено в список, 90% російської нафти заборонено, а основні російські банки відключені від SWIFT

100 днів пошуків дипломатичних шляхів виходу з війни

100 днів ЄС стоїть біля України та її людей.

І ми будемо це робити до перемоги України над агресією Росії".

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