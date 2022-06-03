9 млрд євро, 6 пакетів санкцій, 6,8 млн біженців. Глава дипломатії ЄС Боррель запевнив, що Європа буде з Україною до перемоги
ЄС рішуче підтримує Україну у протистояння широкомасштабній агресії Росії від першого дня: вводить санкції, надає фінансову допомогу, приймає біженців та шукає дипломатичний вихід з кризи – і робитиме це до перемоги над окупантом
Про це у твітері написав очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
"100 днів вторгнення Росії в Україну. 100 днів, коли ЄС рішуче підтримує Україну
100 днів спричинили тисячі смертей і 6,8 мільйона біженців
100 днів безглуздого руйнування із збитками на мільярди
100 днів заблокованих портів і розбомбованих полів, заблоковано 22 млн т зерна
100 днів допомоги ЄС на суму 9 млрд євро, включаючи 2 млрд євро для ЗСУ
100 днів із 6 пакетами санкцій, 1 158 осіб/98 юросіб внесено в список, 90% російської нафти заборонено, а основні російські банки відключені від SWIFT
100 днів пошуків дипломатичних шляхів виходу з війни
100 днів ЄС стоїть біля України та її людей.
І ми будемо це робити до перемоги України над агресією Росії".
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