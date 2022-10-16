9-річному хлопчику з Донеччини відірвало пальці боєприпасом
З Донецької області у лікарню Дніпра привезли 9-річного хлопчика, якого поранило боєприпасом і відірвало пальчики
Про це повідомляє видання "Дніпро Оперативний".
14 жовтня у селі Криворіжжя (Донецька область), на вулиці Центральній хлопчик підняв боєприпас, який вибухнув у нього в руках. Постраждалу дитину привезли у лікарню Дніпра 15 жовтня, хлопчик залишився без трьох пальців на лівій руці.
У лікарні Дніпра, куди доправили дитину, стан хлопчика не коментують.
- 16 жовтня стало відомо, що у звільненому Лимані на Донеччині продовжують знаходити тіла вбитих росіянами цивільних жителів.
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