9 травня перетвориться для Путіна з "дня перемоги" на день поразки. Завдяки підписанню Байденом Акту про ленд-ліз для України, - Порошенко на MSNBC

Про це в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив п'ятий президент, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає офіційний сайт "ЄС".

Політик наголосив, шо підписання президентом США Байденом Акту про ленд-Ліз для України стане "розумним подарунком" Путіну, й закликав інших союзників ухвалити подібні рішення.

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"Нам сьогодні потрібно все - від продовольства до боєприпасів. А підписання Акту про Ленд-ліз саме 9 травня було б дуже розумним "подарунком" з нагоди путінського дня перемоги того ж 9 числа", - сказав Порошенко.

"Хотів би також закликати й інші країни наслідувати ваш приклад у плані ленд-лізу.

Розраховуємо на подібні акти законодавства з боку Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії, і можливо навіть з боку Японії. Це буде глобальна солідарність з Україною, а також повна ізоляції Путіна", - зазначив Петро Порошенко.

"Путін дуже швидко йде у напрямку Північної Кореї. І це певне вперше з часів Другої світової війни, коли Росія відзначає не перемогу, а будуть тепер згадувати про їхню поразку як рашистів та як нацистів. Адже росія сьогодні і є нацистським агресором проти України та проти всього західного світу. Але ми не дозволимо їм і далі таке робити", - пояснив Петро Порошенко.

Нагадаємо, 9 травня президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден має підписати законопроєкт про ленд-ліз для України.

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