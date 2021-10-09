9 жовтня на фронті: російські окупанти тричі порушили режим "тиші"
9 жовтня на Донбасі російські окупаційні війська здійснили три обстріли українських позицій
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Новозванівки найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
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