9 жовтня на фронті: російські окупанти тричі порушили режим "тиші"

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.



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