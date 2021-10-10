9 жовтня на фронті: з російського боку - 6 обстрілів, з українського - без втрат
Упродовж минулої доби, 9 жовтня 2021 року, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Такі дані наводяться в ранковому фронтовому зведенні, передає Еспресо.TV.
Окупанти з Росії вели обстріл позицій захисників України поблизу 6 міст, селищ та сіл:
Майорська - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів,
Красногорівки - з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм,
Новозванівки - зі станкових протитанкових гранатометів,
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Золотого-4 - найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм,
Водяного - тут противник застосував гранатомети різних систем,
Новолуганського - зі стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - наголошує командування Операції Об'єднаних сил.
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