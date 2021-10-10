9 жовтня на фронті: з російського боку - 6 обстрілів, з українського - без втрат

Такі дані наводяться в ранковому фронтовому зведенні, передає Еспресо.TV.



Окупанти з Росії вели обстріл позицій захисників України поблизу 6 міст, селищ та сіл:



Майорська - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів,



Красногорівки - з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм,



Новозванівки - зі станкових протитанкових гранатометів,



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Золотого-4 - найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм,



Водяного - тут противник застосував гранатомети різних систем,



Новолуганського - зі стрілецької зброї.



"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - наголошує командування Операції Об'єднаних сил.





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